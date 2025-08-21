Скончалась экс-председатель Скопинского избиркома Инна Котикова

В среду, 20 августа, на 90-м году жизни скончалась Инна Кузьминична Котикова. Об этом сообщило Скопинское историческое общество.

Инна Котикова родилась 11 февраля 1936 года в Скопине, окончила с медалью среднюю школу и юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Всю свою жизнь она посвятила служению обществу и развитию родного района.

Она работала преподавателем в Скопинском техникуме, сотрудником в районной прокуратуре и в органах власти Скопинского района. Долгие годы Инна Кузьминична возглавляла Избирательную комиссию Скопинского района. В постперестроечные годы она активно помогала в юридическом оформлении документов для открытия храмов. С ее лёгкой руки обрело свое имя село Успенское.

За свою деятельность Инна Котикова была удостоена множества наград, среди которых орден «Знак Почёта» и Почётный Знак Центрального избирательного комитета РФ.

В сообщении коллеги назвали её светлым, воспитанным, высокопрофессиональным и добрым человеком.