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Скончалась директор Елатомской школы Людмила Соустова

Анастасия Мериакри

Скончалась директор Елатомской школы Людмила Соустова. Об этом сообщает глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

Людмила Соустова посвятила свою жизнь образованию, отдавая всю свою энергию, знания и душевное тепло воспитанию подрастающего поколения. Ее профессионализм, мудрость и преданность делу снискали ей заслуженное уважение среди коллег, учеников и родителей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Людмилы Соустовой.

Скончалась директор Елатомской школы Людмила Соустова Людмила Соустова посвятила свою жизнь образованию, отдавая всю свою энергию, знания и душевное тепло воспитанию подрастающего поколения.

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