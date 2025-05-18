Скончалась директор Елатомской школы Людмила Соустова. Об этом сообщает глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

Людмила Соустова посвятила свою жизнь образованию, отдавая всю свою энергию, знания и душевное тепло воспитанию подрастающего поколения. Ее профессионализм, мудрость и преданность делу снискали ей заслуженное уважение среди коллег, учеников и родителей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Людмилы Соустовой.