Скончалась директор Елатомской школы Людмила Соустова. Об этом сообщает глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.
Людмила Соустова посвятила свою жизнь образованию, отдавая всю свою энергию, знания и душевное тепло воспитанию подрастающего поколения. Ее профессионализм, мудрость и преданность делу снискали ей заслуженное уважение среди коллег, учеников и родителей.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Людмилы Соустовой.
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