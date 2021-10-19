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Вторник, 19 октября, 2021
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Скончалась бывший прокурор Захаровского района Лидия Баранова

7info

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В субботу, 16 октября, в возрасте 63 лет ушла из жизни прокурор Захаровского района в отставке Лидия Васильевна Баранова. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Работу в прокуратуре Баранова начала в 1981 году, в должности помощника прокурора Ряжского района. Через три года возглавила прокуратуру Захаровского района. Прокурором была 15 лет, затем, по окончании конституционного срока, стала заместителем прокурора. На пенсию вышла в 2013 году.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.

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