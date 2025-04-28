Скончалась бывшая заведующая кардиологическим отделением БСМП Людмила Лопухова

Скончалась Заслуженный врач РФ, бывшая заведующая кардиологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи в Рязани Людмила Лопухова. Об этом 28 апреля сообщает группа «Рязанское здравоохранение» ВКонтакте.

Людмила Афанасьевна родилась в 1942 году. В 1967 году окончила Рязанский медицинский институт. В БСМП она проработала 35 лет, внедрила в практику кардиологического отделения новые методики исследования свертывающей системы крови, в том числе внутривенное облучение крови гелий-неоновым лазером.

С 1980 года она была главным внештатным кардиологом Рязани. За свой труд удостоена ордена «Дружба народов», медали «Ветеран труда» и множества почетных грамот. В 2003 году ей присвоено звание Заслуженного врача Российской Федерации.

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Ее перу принадлежит «Методическое пособие по лечению несложного инфаркта миокарда».