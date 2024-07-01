Понедельник, 1 июля, 2024

Скончалась актриса Татьяна Тарасова

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/bdtspb

На 87-м году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Тарасовой. Более сорока лет она посвятила Санкт-Петербургскому Большому драматическому театру имени Г. А. Товстоногова (БДТ), сыграв на сцене около тридцати ролей.

В 1966 году Татьяну Тарасову пригласил в труппу БДТ Георгий Товстоногов, который увидел в ней артистку широчайшего диапазона. В БДТ она воплотила образы, которые варьировались от тонко лирических до гротескно комических. Среди них были Аглая в «Идиоте», Справедливый сапожник в «Мольере», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», Мирониха в «Последнем сроке», Тетка в «Кроткой» и Роза в «Борцах».

В каждый из этих и многих других образов Татьяна Тарасова привносила свою неординарную индивидуальность.

Коллеги и друзья выразили соболезнования родным и близким актрисы.

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