Воскресенье, 18 мая, 2025
13.9 C
Рязань
Изображение: DALL E
Изображение: DALL E
Интересное

Сколько раз вам суждено выйти замуж, подскажет нумерология. Что нужно делать…

Алексей Самохин

Нумерология способна дать ответы на многие вопросы. В том числе на такой волнительный для многих женщин вопрос о том, сколько раз им суждено выйти замуж. Конечно, всем хочется встретить любовь всей жизни и прожить с ним до конца дней в счастье и гармонии. Но в жизни часто бывает по другому.

Удовлетворить ваше любопытство поможет нумерология. Именно эта эзотерическая система утверждает, что между цифрами и реальностью есть связь.

Что нужно сделать на практике, рассказал портал theday.ru.

Как рассчитать личное число

Чтобы узнать своё личное число, нужно сложить все цифры вашей даты рождения — день, месяц и год. В итоге получится двухзначное число. Сложите его цифры еще раз, чтобы получить однозначное число от 1 до 9.

Пример:
Если вы родились 3 марта 1988 года, то расчет будет следующим:
3 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8 = 32
Теперь приводим к однозначному числу: 3 + 2 = 5

Это значит, что вам нужно читать описание под числом 5.

Сколько раз вам суждено выйти замуж, подскажет нумерология. Что нужно делать… Удовлетворить ваше любопытство поможет нумерология. Именно эта эзотерическая система утверждает, что между цифрами и реальностью есть связь.
Изображение: DALL E

Толкование личных чисел

1

Вы — прирождённый лидер, уверены в себе и своих решениях. Партнёра для брака выбираете очень тщательно и, сделав выбор, остаетесь с ним навсегда. Вам суждено выйти замуж один раз, и этот брак будет крепким и гармоничным.

2

Вы — однолюб. Быстро привязываетесь к людям и не хотите их терять. Когда рядом ваш партнёр, другие для вас просто не существуют. Хотя в жизни может быть много романтических встреч, замуж вы выйдете один раз и полностью посвятите себя своему избраннику.

3

Вы — человек развития. Вам важно расти, строить карьеру или бизнес. Партнёрам часто трудно идти в ногу с вами, и быть рядом с сильной и независимой женщиной для них непросто. Поэтому браки могут быстро заканчиваться. По числу судьбы вам предсказано три брака.

4

Вам трудно доверять людям. Даже дружеские связи завязываются нелегко, а к выбору партнёра вы подходите очень осторожно. Часто кажется, что подходящего человека просто нет. Выйдя замуж, вы можете быстро разочароваться и снова начать поиски. Вероятны несколько браков.

5

Вы сталкиваетесь с проблемами самооценки и часто считаете себя недостойной хорошего партнёра. Из-за этого привлекаете в жизнь мужчин, которые причиняют вам боль. Если поработаете над уверенностью в себе, появится тот самый единственный, с которым вы и заключите один-единственный брак.

6

Вам суждено выйти замуж дважды. Первый брак будет неудачным, но вы извлечёте из него ценные уроки. Второй союз принесёт вам настоящее счастье — с этим человеком вы почувствуете себя в безопасности и заботе.

Сколько раз вам суждено выйти замуж, подскажет нумерология. Что нужно делать… Удовлетворить ваше любопытство поможет нумерология. Именно эта эзотерическая система утверждает, что между цифрами и реальностью есть связь.
Freepik AI

7

Вы обладаете сильной интуицией и умеете «видеть» людей насквозь. Легко отличаете подходящих и неподходящих партнёров. Тот самый человек появится в вашей жизни в более зрелом возрасте, и этот брак станет единственным.

8

Ваши главные приоритеты — карьера и саморазвитие. Романтика и брак стоят не на первом месте. Вы вряд ли мечтали о семейной идиллии. Даже если в вашей жизни появится достойный мужчина, ему придётся постараться, чтобы вы захотели выйти за него замуж.

9

Вы любвеобильны и импульсивны, часто бросаетесь в новые отношения, не задумываясь. Это приведёт к нескольким бракам. Со временем вы научитесь на своих ошибках и поймёте, что сердце стоит доверять не каждому.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Самые читаемые материалы

Новости мира

Стало понятно, почему Эрдоган схватил Макрона за палец

По словам парламентария, когда Эрдоган взял Макрона за палец и долго не отпускал, он тем самым выразил своё отношение не только к самому французскому лидеру, но и к Европейскому союзу в целом.
Новости мира

Шарий: Зеленский позволил себе крайне неудачную шутку про Путина

Владимир Зеленский крайне неудачно пошутил про президента Владимира Путина...
Новости России

Эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы

Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований.
Новости России

В РПЦ прокомментировали идею налога для бездетных мужчин старше 40 лет

Нужно говорить не о налоге на бездетных, а о налоговых преференциях для тех, у кого есть дети
Новости мира

«У нее был шок»: подруга рассказала о состоянии искалеченной в Дубае модели с Украины

С марта по май украинская модель Мария Ковальчук, покалеченная...

Последние новости

Спорт

Рязанцы одержали победу на Кубке Мира 2025 в Венгрии

Захар Петров завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Новости России

Всё в огне: российские «Герани» мощно ударили по аэродрому ВСУ

В ночь на воскресенье, 18 мая, российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в населённом пункте Васильков Киевской области.
Новости России

Рязанцев могут оштрафовать за неправильный выгул собак

Юрист Соловьев: за неправильный выгул животного грозит штраф
Новости мира

Азаров предложил простой план прекращения конфликта на Украине

По его мнению, главное для этого — сменить власть в стране.
Новости России

Мединский объяснил, почему Хрущёв передал Крым Украине

По его словам, Хрущев висел на волоске, для него был важен каждый голос, особенно украинских начальников.
Кино и ТВ

Внучка Олега Янковского снимется в голливудском фильме о переговорах по Украине

Главную роль сыграет внучка ещё одной легенды — Элвиса Пресли — Райли Кио.
Новости России

Названы нарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Самыми распространёнными правонарушениями на дачных участках остаются засорение территории сорняками и мусором, нарушение правил противопожарной безопасности...
Новости России

Эксперты рассказали, что будет с Украиной при отказе от условий Москвы

Переговоры в Стамбуле, по официальным заявлениям и данным источников, близких к переговорщикам, ясно дали понять: Россия не отступит от своих принципиальных требований.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.