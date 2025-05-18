Сколько раз вам суждено выйти замуж, подскажет нумерология. Что нужно делать…

Нумерология способна дать ответы на многие вопросы. В том числе на такой волнительный для многих женщин вопрос о том, сколько раз им суждено выйти замуж. Конечно, всем хочется встретить любовь всей жизни и прожить с ним до конца дней в счастье и гармонии. Но в жизни часто бывает по другому.
Удовлетворить ваше любопытство поможет нумерология. Именно эта эзотерическая система утверждает, что между цифрами и реальностью есть связь.
Что нужно сделать на практике, рассказал портал theday.ru.
Как рассчитать личное число
Чтобы узнать своё личное число, нужно сложить все цифры вашей даты рождения — день, месяц и год. В итоге получится двухзначное число. Сложите его цифры еще раз, чтобы получить однозначное число от 1 до 9.
Пример:
Если вы родились 3 марта 1988 года, то расчет будет следующим:
3 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8 = 32
Теперь приводим к однозначному числу: 3 + 2 = 5
Это значит, что вам нужно читать описание под числом 5.
Толкование личных чисел
1
Вы — прирождённый лидер, уверены в себе и своих решениях. Партнёра для брака выбираете очень тщательно и, сделав выбор, остаетесь с ним навсегда. Вам суждено выйти замуж один раз, и этот брак будет крепким и гармоничным.
2
Вы — однолюб. Быстро привязываетесь к людям и не хотите их терять. Когда рядом ваш партнёр, другие для вас просто не существуют. Хотя в жизни может быть много романтических встреч, замуж вы выйдете один раз и полностью посвятите себя своему избраннику.
3
Вы — человек развития. Вам важно расти, строить карьеру или бизнес. Партнёрам часто трудно идти в ногу с вами, и быть рядом с сильной и независимой женщиной для них непросто. Поэтому браки могут быстро заканчиваться. По числу судьбы вам предсказано три брака.
4
Вам трудно доверять людям. Даже дружеские связи завязываются нелегко, а к выбору партнёра вы подходите очень осторожно. Часто кажется, что подходящего человека просто нет. Выйдя замуж, вы можете быстро разочароваться и снова начать поиски. Вероятны несколько браков.
5
Вы сталкиваетесь с проблемами самооценки и часто считаете себя недостойной хорошего партнёра. Из-за этого привлекаете в жизнь мужчин, которые причиняют вам боль. Если поработаете над уверенностью в себе, появится тот самый единственный, с которым вы и заключите один-единственный брак.
6
Вам суждено выйти замуж дважды. Первый брак будет неудачным, но вы извлечёте из него ценные уроки. Второй союз принесёт вам настоящее счастье — с этим человеком вы почувствуете себя в безопасности и заботе.
7
Вы обладаете сильной интуицией и умеете «видеть» людей насквозь. Легко отличаете подходящих и неподходящих партнёров. Тот самый человек появится в вашей жизни в более зрелом возрасте, и этот брак станет единственным.
8
Ваши главные приоритеты — карьера и саморазвитие. Романтика и брак стоят не на первом месте. Вы вряд ли мечтали о семейной идиллии. Даже если в вашей жизни появится достойный мужчина, ему придётся постараться, чтобы вы захотели выйти за него замуж.
9
Вы любвеобильны и импульсивны, часто бросаетесь в новые отношения, не задумываясь. Это приведёт к нескольким бракам. Со временем вы научитесь на своих ошибках и поймёте, что сердце стоит доверять не каждому.
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