Сколько должен длиться секс, рассказала врач-сексолог

Сексолог и семейный психолог Анастасия Чалая для портала «Страсти» ответила на вопрос о длительности полового акта.

По словам специалиста, нормой считается половой акт от 2 до 15 минут. Если воздержание было длительным, разрядка наступает быстрее.

По словам Чалой, секс — это не просто половой акт, но и прелюдия к нему. Многие люди это напрасно забывают. Чувственная стадия помогает партнёрам расслабиться, усилить возбуждение.

Также специалист дала совет, как увеличить длительность полового акта. Необходимо вести здоровый образ жизни, заботиться о себе, отдыхать, выстраивать доверительные отношения с партнёром. Стресс, усталость, конфликты, неправильное питание влияют на сексуальную жизнь негативно.

Чтобы замедлить наступление оргазма, Анастасия рекомендует менять позы, снижать интенсивность фрикций. Можно обратить внимание на дыхание, сделать его на время более осознанным и глубоким.