Понедельник, 25 декабря, 2023
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Склад с пчелиными ульями сгорел в Старожиловском районе

7info
Фото: ИД "Пресса""
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В Старожиловском районе Рязанской области сгорел склад с пчелиными ульями, сообщает сайт ИД «Пресса».

Омшаник в деревне Богданово загорелся в 05.18 24 декабря. До ближайшей пожарной части 27 километров.

Пожар тушили 3 машины ПСЧ № 45. Пожарные на двух автомобилях непрерывно доставляли воду с суйского пруда по бездорожью, с третьей двумя стволами заливали огонь.

Склад был до потолка заставлен пчелиными ульями, тушению мешали нечищеные дороги, отсутствие водоснабжения.

Пожарным удалось спасти цех с продукцией пчеловодства, не дать огню распространиться на соседние строения.

По предварительным данным причиной возгорания стал перекал печи.

Люди не пострадали.

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