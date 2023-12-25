Склад с пчелиными ульями сгорел в Старожиловском районе

В Старожиловском районе Рязанской области сгорел склад с пчелиными ульями, сообщает сайт ИД «Пресса».

Омшаник в деревне Богданово загорелся в 05.18 24 декабря. До ближайшей пожарной части 27 километров.

Пожар тушили 3 машины ПСЧ № 45. Пожарные на двух автомобилях непрерывно доставляли воду с суйского пруда по бездорожью, с третьей двумя стволами заливали огонь.

Склад был до потолка заставлен пчелиными ульями, тушению мешали нечищеные дороги, отсутствие водоснабжения.

Пожарным удалось спасти цех с продукцией пчеловодства, не дать огню распространиться на соседние строения.

По предварительным данным причиной возгорания стал перекал печи.

Люди не пострадали.