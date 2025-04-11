Скандальный блогер Женя Ершов примет участие в реалити-шоу ТНТ «Мастер игры»

Телеканал ТНТ раскрыл ещё одного участника «Мастера игры» (16+) — им стал Женя Ершов, блогер, музыкант и опытный игрок в реалити.

Зрители уже видели его в проектах ТНТ: в первом и третьем сезонах «Вызова», «Звёздах в Африке» и «Сокровищах императора», где он проявил выносливость, смекалку и умение работать в команде. А также показал себя как один из самых скандальных участников реалити-шоу. В новом проекте ставка будет сделана не на физическую силу, а на интеллект, хитрость и стратегическое мышление.

В «Мастере игры» Ершову предстоит забыть про экстремальные условия и соревнования на выносливость. На этот раз главным испытанием станет психология — умение видеть ложь, скрывать собственные намерения и не стать жертвой интриг.

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Женя Ершов: «Я уже проходил жёсткие испытания в реалити, но „Мастер игры“ — это совсем другая история. Здесь не важно, насколько ты силён и вынослив физически, здесь главное — думать быстрее других. Я пока не понимаю, насколько готов к такому формату, но знаю точно: если хочешь победить, нужно быть не просто игроком, а хитрым и грамотным стратегом».

По правилам шоу 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра. Среди них есть «тёмные» — три человека, которые скрывают свою роль, устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные — «светлые», их задача — вычислить предателей и сохранить команду. Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно.

В каждом выпуске игроки проходят испытания, зарабатывают деньги в общий банк, а затем решают, кто должен покинуть проект. По итогам каждого выпуска проект покидают два человека: один по решению «тёмных», второй — по итогам голосования за круглым столом.

Ранее ТНТ уже объявил, что в числе игроков реалити-шоу появятся: актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, а также участники, известные по проекту «Битва экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Кроме того, ведущим шоу станет Юрий Колокольников — звезда «Белого Лотоса», «Мастера и Маргариты» и «Последнего Ронина», а джокером, нарушающим привычный ход событий игры — народный артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.