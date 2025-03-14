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Общество

Рязанский чиновник Ромодин извинился перед получившей жилищный сертификат семьёй Искандаровых

Валерия Мединская

Глава администрации Скопинского района Михаил Ромодин прокомментировал скандал, который разразился вокруг семьи Искандаровых. После того, как семье выдали свидетельство на получение соцвыплаты на покупку жилья, в Сети появилось много гневных комментариев. На ситуацию даже обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата «семье с миграционной историей».

В видеоролике, который Ромодин выложил на своей странице ВКонтакте, он принёс извинения супругам Искандаровым за сложившуюся ситуацию и за резонанс, который произошёл в информационном поле.

— Они ничем не заслужили такого отношения. Это абсолютно положительная семья. Глава семьи родился и вырос в Скопинском районе, работает водителем, его супруга работает медсестрой в нашем ММЦ, сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком, — говорит глава администрации.

Искандаровы воспитывают троих детей. Обращаясь ко всем, кто раскритиковал выдачу им выплаты, Ромодин отметил, что Россия — большая страна, где под едином флагом проживает множество национальностей:

— Во все времена мы были единым народом. По крайней мере, меня так воспитывали, и я это так воспринимаю… Мы всегда с уважением относились к традициям и культуре всех, кто живет в нашей огромной великой стране, — заключил чиновник.

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