Скандал в шоу «Мастер игры»: внучка первого президента Узбекистана и невеста Лепса довели актёра до срыва

В субботу, 24 мая, в 19:00 на ТНТ выйдет вторая серия психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+). Игра становится всё напряжённее: один из участников не проснётся утром — его устранят «тёмные» ночью. Конфликты между игроками накаляются, а эмоции выходят из-под контроля.

Слёзы, ссоры и оскорбления

Одним из самых острых моментов выпуска станет испытание на деньги, в котором участникам придётся «снять маски» и показать, на что они готовы ради иммунитета.

На этом этапе Мариам Тилляева — внучка первого президента Узбекистана — расплачется. По её словам, виновником её слёз станет актёр Даниил Вахрушев.

За Мариам вступится Аврора Киба, невеста Григория Лепса и её подруга по проекту. Это приведёт к жёсткому конфликту, и Вахрушев на эмоциях выскажется крайне резко.

«Какая же она тупая! Глупая Маша наговорила про меня фигни. Вообще не одупляет, что происходит. Просто деревянный человек, деревяннейший! Я просто не представляю, как можно быть такой глупой! Авроре 18 лет, она — дура! За меня могут проголосовать просто из-за двух женщин, у которых пузырьки в голове», — заявил он в сердцах.

Мистика против логики

Конфликт вспыхнет и между Славой Чепурченко и Димой Матвеевым. Актёр против того, чтобы чернокнижник пользовался своими способностями в игре, но эзотерик отказывается молчать — он видит то, что скрыто от других.

На голосовании под угрозой вылета окажутся сразу два игрока. Участникам предстоит тяжёлый выбор. Но это ещё не всё: ночью «тёмные» снова устранят одного из «светлых»…

Фото: ТНТ