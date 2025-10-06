Скандал в Подмосковье: десятки мигрантов устроили игру в «козлодрание»

В подмосковной деревне Коняшино разгорелся скандал, связанный с проведением национальной игры «кок-бору», известной как «козлодрание», сообщает Telegram-канал Readovka. На мероприятие собралось около 500 мигрантов с детьми, преимущественно из Киргизии и Таджикистана. После того, как видео с игрищ попало в сеть, прокуратура Раменского округа начала проверку.

Суть игры «кок-бору» заключается в том, чтобы забить в ворота обезглавленного мертвого козла.

По словам очевидца, мероприятие было явно организовано «для своих», так как рекламы на русском языке найти не удалось. Огромная толпа мигрантов собралась на пустыре возле линий электропередач, где были обустроены палатки, молельные места и импровизированная трибуна.

Очевидец также сообщил, что на месте событий были обнаружены головы баранов, разбросанные у полевых кухонь, что указывает на убой животных.

Местные жители, возмущенные увиденным, обратились к администрации округа. Однако в официальном ответе сообщалось, что миграционное законодательство не нарушено, целевое использование земельного участка было не согласовано.

После сообщений о массовой игре с тушей животного прокуратура Раменского округа проводит проверку.

Комментируя произошедшее, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что подобные традиционные соревнования народов Средней Азии необходимо запретить на территории России.

Кабанов назвал игру «древней дикой забавой», отметив, что «фактически это были головы врагов. <…> Мы живем в 21 веке, а они [мигранты] — в 15-м. Мы не должны идти у них на поводу, они должны играть по нашим правилам».

Правозащитник также призвал дать случившемуся правовую оценку и привлечь к ответственности чиновников, которые могли разрешить проведение таких игр.