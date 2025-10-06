Понедельник, 6 октября, 2025
11.9 C
Рязань
Новости России

Скандал в Подмосковье: десятки мигрантов устроили игру в «козлодрание»

Алексей Самохин
@t.me/readovkanews

В подмосковной деревне Коняшино разгорелся скандал, связанный с проведением национальной игры «кок-бору», известной как «козлодрание», сообщает Telegram-канал Readovka. На мероприятие собралось около 500 мигрантов с детьми, преимущественно из Киргизии и Таджикистана. После того, как видео с игрищ попало в сеть, прокуратура Раменского округа начала проверку.

Суть игры «кок-бору» заключается в том, чтобы забить в ворота обезглавленного мертвого козла.

По словам очевидца, мероприятие было явно организовано «для своих», так как рекламы на русском языке найти не удалось. Огромная толпа мигрантов собралась на пустыре возле линий электропередач, где были обустроены палатки, молельные места и импровизированная трибуна.

Очевидец также сообщил, что на месте событий были обнаружены головы баранов, разбросанные у полевых кухонь, что указывает на убой животных.

Местные жители, возмущенные увиденным, обратились к администрации округа. Однако в официальном ответе сообщалось, что миграционное законодательство не нарушено, целевое использование земельного участка было не согласовано.

После сообщений о массовой игре с тушей животного прокуратура Раменского округа проводит проверку.

Комментируя произошедшее, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что подобные традиционные соревнования народов Средней Азии необходимо запретить на территории России.

Кабанов назвал игру «древней дикой забавой», отметив, что «фактически это были головы врагов. <…> Мы живем в 21 веке, а они [мигранты] — в 15-м. Мы не должны идти у них на поводу, они должны играть по нашим правилам».

Правозащитник также призвал дать случившемуся правовую оценку и привлечь к ответственности чиновников, которые могли разрешить проведение таких игр.

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости мира

Готовьтесь к войне: Живой Нострадамус предсказал «конец света мирового порядка»

Экстрасенс заявил, что встреча военного министра США Пита Хегсета с примерно 800 высокопоставленными американскими военными 30 сентября «выявила надвигающийся кризис или стратегическую срочность».
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.

Последние новости

Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона прибудет в Рязань

Ковчег со святыней доставят из Богословского монастыря. Он будет находиться в Крестовоздвиженском храме с 10 октября по 7 ноября.

«Бурановские бабушки» покинули шоу «ВИА Суперстар!» после «Любимого хита»

В пятом выпуске участники исполнили композиции, которые им очень нравятся, но никогда не звучали в их репертуаре на большой сцене.

В горевшем нежилом доме в Рязани обнаружен труп

На прошлой неделе рязанка жаловалась в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова на расселённые дома по улице Весенней, в которых сейчас никто не живёт.

Будем переживать последние времена: пугающее пророчество старца Илариона сбывается в наши дни

По словам монаха, мы даже не можем представить, насколько будет трудно.

МХК «Рязань-ВДВ» стартовал в Первенстве НМХЛ с двух домашних побед

4 и 5 октября на главное арене Дворца спорта «Олимпийский» рязанцы встречались с хоккеистами МХК «Белгород» и выиграли обе встречи — 6:1 и 5:2

В Рязани прошел форум педагогов сельских образовательных организаций

В образовательно-культурном мероприятии, которое было организовано в библиотеке им. С.А. Есенина, приняли участие более 80 педагогов сельских образовательных организаций из 30 регионов России.

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.

В Оке под Рязанью утонула «Нива», водитель погиб 

О смерти человека сообщили волонтёры МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева, принимавшие участие в извлечении транспорта из воды.

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

В Скопине грузовик после столкновения с легковушкой сбил пешехода и врезался в здание

В городе Скопине Рязанской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств и пешехода.

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.

Наставники программы «ГЕРОИ62» приступили к работе со стажерами

Участники второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» приступили к этапу стажировок под руководством своих наставников.

Следователи проводят проверку после гибели мужчины в Рязанской области

Процессуальная проверка: назначены экспертизы после смертельного пожара в Рязанской области

7info разыгрывает билеты на полуфинал КВН

Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

«Мобилизованного» на Украине кота Степу вернули хозяйке

Домашнего кота Степу, которого забрали сотрудники территориального центра комплектования...