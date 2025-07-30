Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Курортный сезон в Абхазии оказался на грани срыва после громкого конфликта между местными жителями и российскими туристами. Всё началось с резонансного заявления чиновницы Министерства туризма республики, но быстро переросло в информационную войну, последствия которой могут обойтись региону слишком дорого. Об этом пишет «Интересная Россия».

«Туристы за 300 рублей»: с чего всё началось

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры». По её мнению, такие отдыхающие не приносят доходов местной экономике.

Высказывание вызвало широкий резонанс, дошло до российских властей, после чего Лакербая была уволена. Однако конфликт на этом не закончился.

В сети разлетелось видео, снятое сотрудником одного из гостевых домов в Пицунде. Он держал в руках пустую упаковку лапши и пару бутылок, обвиняя российских туристов в засорении пляжей.

«По всему пляжу „Дошираки“, пиво — убираем каждый день. Потом нас обвиняют в том, что мы злые и негостеприимные», — говорит мужчина.

Видео вызвало обратную реакцию. Пользователи соцсетей отметили, что автор использовал минимальное количество мусора, чтобы обобщить поведение всех россиян. Туристы напомнили, что мусор на пляжах появлялся и в период локдауна, когда россияне туда не приезжали — следовательно, проблема системная, а не связана исключительно с гостями.

«На мусоре нет подписей, что его выбросили именно русские. Где мусорки на пляже? Почему не налажена уборка?» — комментируют пользователи.

Новые претензии и старая реальность

В продолжение конфликта в Абхазии вспомнили о «традициях» — якобы россияне нарушают местные обычаи, гуляя в пляжной одежде в общественных местах. Однако многие туристы утверждают, что раньше таких претензий не было, и подобные заявления выглядят как попытка оправдать агрессию в их адрес.

Тем временем эксперты напоминают: туризм обеспечивает до половины бюджета Абхазии, а более 90% отдыхающих — россияне. Причём именно «бюджетные» туристы заселяют гостевые дома, покупают местную еду, сувениры и поддерживают экономику республики.

«Если хотите привлечь состоятельных туристов — сначала обеспечьте инфраструктуру, безопасность и сервис. А пока это делает только массовый туризм», — считает эксперт по туриндустрии Светлана Демидова.

Проблемы, о которых говорили давно

Туристы не впервые жалуются на мусор, заброшенные территории, перебои с электричеством и отсутствие централизованной уборки. Например, пляжи в Гаграх, по их словам, давно требуют внимания коммунальных служб.

«Мы сами убирали пляж — стекло, ветки, ржавое железо. Проблема не в туристах, а в отсутствии нормального сервиса», — рассказала отдыхающая Ольга.

После скандала россияне начали массово отменять бронирования. По данным туроператоров, часть отдыхающих перенаправляется в Турцию и на курорты Краснодарского края — где при схожих ценах предлагается более высокий уровень сервиса.

«Пляжи могут и опустеть — но не от чистоты, а от отсутствия туристов», — иронизируют пользователи в соцсетях.

Власти республики попытались погасить конфликт: чиновницу уволили, были принесены извинения. Но, как считают эксперты, доверие туристов подорвано, и восстановить его будет непросто.