Скачали 109 000 Гб с телефонов: в каких селах Рязанской области ставят рекорды по потреблению интернета

Сегодня технологии помогают людям почти во всех сферах их жизни, а основным проводником в цифровую среду несомненно является смартфон. В нашем регионе активно работают над тем, чтобы мобильное покрытие было развернуто даже в отдаленных местностях.

Так, в рамках программы по Устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) в 2022 году голосовая связь и 4G на скорости около 50 Мбит/с стали доступны сразу в 12 рязанских селах и деревнях, где ранее не было стабильного сигнала операторов. Проект реализует Минцифры РФ совместно с «Ростелекомом» и российским оператором Tele2, который выступает в качестве центра компетенций: планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций и поставляет оборудование для строительства телеком-инфраструктуры.

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов подчеркивает, что: «Проект УЦН 2.0 для нас является крайне важным, поскольку обеспечивает современную инфраструктуру связи в малых населенных пунктах региона, где проживает от 100 до 500 человек, и где раньше не было ни устойчивой мобильной связи, ни доступа к сети Интернет. Благодаря реализации проекта в прошлом году около 4000 жителей нашего региона получили эту возможность. Теперь им доступны всевозможные цифровые сервисы – получение государственных, образовательный услуг, общение с родными и близкими, и все, что только даёт сегодня современная, качественная связь».

Интересно, что в области, по данным Tele2, активность клиентов традиционно выше, чем в городе. Однако населенные пункты, где велось развитие сети по программе УЦН 2.0, стали настоящими рекордсменами по объемам трафика на пользователя. При этом, наибольший спрос на услуги связи отмечается в селах и деревнях проекта в Александро-Невском, Сасовском, Кораблинском и Милославском районах.

– Мы много лет поддерживаем значимые социальные проекты в Рязанской области, одним из которых в 2022 году стал УЦН 2.0, – рассказывает директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева. – За первые месяцы после запуска базовых станций жители этих 12 сел и деревень скачали более 109 тысяч гигабайтов интернета. Это эквивалентно просмотру видео длительностью порядка 170 тысяч часов. А в среднем каждый пользователь здесь потребляет на 30-50% больше дата-трафика, чем, скажем, абонент из Рязани или одного из районных центров нашей области.

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин отмечает: «Независимо от того, где живет человек, у него должна быть возможность подключить быстрый стабильный интернет и цифровые сервисы. В рамках проекта УЦН 2.0 с каждым годом всё большему числу населённых пунктов, где ранее не было стабильного сигнала операторов, становится доступна эта возможность. Всё больше людей могут в онлайн-режиме общаться с близкими, записываться к врачу, получать Госуслуги в электронном виде, делать покупки и совершать платежи, не выходя из дома. Поэтому социальную значимость программы УЦН 2.0. трудно переоценить».

Проект по Устранению цифрового неравенства продолжится в Рязанской области и в 2023 году. Пока он охватил такие населенные пункты, как: Просечье Александро-Невского района, Бычки Михайловского района, Кочемирово Кадомского района, Сосновка Касимовского района, Пустотино Кораблинского района, Липяги и Спасское Милославского района, Бастаново Сасовского района, Выжелес Спасского района, Остро-Пластиково Чучковского района, Большое Агишево и Казачий Дюк Шацкого района. А о результатах запуска сети этого года объявят уже в скором времени. При этом жители могут быть уверены – базовые станции появятся именно там, где нужно людям. Планы развития в рамках программы УЦН 2.0 ежегодно составляют на основе данных народного голосования на Госуслугах. Узнать больше о проектах Минцифры Рязанской области можно в telegram-канале ведомства и на странице «ВКонтакте».

Напомним, в апреле 2021 года Минцифры РФ и «Ростелеком» подписали соглашение о реализации второго этапа проекта Устранения цифрового неравенства, по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.