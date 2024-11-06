В Рязанской области завершили расследование уголовного дела об организации азартных игр

Следственное управление СК России по Рязанской области завершило расследование дела против шести местных жителей, обвиняемых в организации незаконных азартных игр с извлечением крупного дохода.

Согласно материалам дела, с декабря 2019 по ноябрь 2022 года обвиняемые проводили онлайн-игры в арендованном помещении в Рязани, используя компьютерное оборудование для привлечения участников. За этот период доход от незаконной деятельности превысил 12,5 млн рублей.

Оперативные мероприятия по делу проведены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. В ноябре 2022 года правоохранительные органы пресекли деятельность группы. В целях исполнения приговора на имущество обвиняемых, включая земельные участки, автомобили и денежные средства, был наложен арест.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.