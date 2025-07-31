СК завершил расследование дела о крупном уклонении от уплаты налогов в Рязани

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации, совершённого группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, руководители рязанского предприятия, занимающегося торговлей цветными металлами, в 2019–2021 годах оформили фиктивные сделки с рядом коммерческих организаций, которые фактически не поставляли товары. На основании этих мнимых сделок в налоговые органы были поданы декларации по НДС с заведомо ложными сведениями.

В результате таких действий предприятие не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму свыше 148 млн рублей.

В ходе предварительного следствия компания частично погасила налоговую задолженность. Кроме того, по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество предприятия и обвиняемых для обеспечения возможного взыскания по приговору — в том числе гражданского иска, штрафов и конфискации имущества.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемых.