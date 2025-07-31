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Происшествия

СК завершил расследование дела о крупном уклонении от уплаты налогов в Рязани

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации, совершённого группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, руководители рязанского предприятия, занимающегося торговлей цветными металлами, в 2019–2021 годах оформили фиктивные сделки с рядом коммерческих организаций, которые фактически не поставляли товары. На основании этих мнимых сделок в налоговые органы были поданы декларации по НДС с заведомо ложными сведениями.

В результате таких действий предприятие не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму свыше 148 млн рублей.

В ходе предварительного следствия компания частично погасила налоговую задолженность. Кроме того, по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество предприятия и обвиняемых для обеспечения возможного взыскания по приговору — в том числе гражданского иска, штрафов и конфискации имущества.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствием собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину обвиняемых.

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