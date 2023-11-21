СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в рязанском аквапарке

СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мальчик оказался в технической зоне, где прислонился спиной к бортику бассейна. Там ребенка затянуло водным потоком и притянуло спиной к сливному отверстию. Выбраться из воды мальчику помогли взрослые.

Сейчас ребенок госпитализирован.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Проводятся все необходимые экспертизы.

Напомним, 18 ноября в аквапарке «Окская жемчужина» ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне.