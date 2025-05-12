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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

СК возбудил дело об избиении несовершеннолетней девушки в Рязани

Анастасия Мериакри

Следственным управлением по Рязанской области по факту избиения несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело. В районе Горрощи Рязани девочки-подростки заставили сверстницу встать на колени и избили ее.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области по факту избиения несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

По данным следствия, в вечернее время 02 апреля 2025 года две 13-летние и одна 14-летняя местные девочки из-за малозначительного повода избили ранее знакомую сверстницу, нанеся ей удары руками и ногами по туловищу и голове, после чего заставили ее встать на колени и извиниться. 

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Происходящее на камеру своего мобильного телефона снимал 14-летний знакомый подростков. Впоследствии видео было распространено в сети Интернет. 

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий личности подростков были установлены сотрудниками полиции, и они вместе с родителями доставлены в территориальный отдел для проведения следственных действий. 

Ход расследования уголовного дела поставлен руководством следственного управления на контроль.

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