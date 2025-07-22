СК сообщил подробности уголовного дела о вымогательстве против журналиста Михаила Комарова

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 51-летнего директора регионального сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По данным следствия, руководитель регионального сетевого издания, с целью незаконного материального обогащения, выдвинул одному из адвокатов Рязанской области требование о передаче денежных средств в сумме 300 тысяч рублей за не публикацию в подконтрольных ему телеграмм-каналах сведений, подрывающих его деловую репутацию.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России фигурант был задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.