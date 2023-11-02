Четверг, 2 ноября, 2023
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СК Рязанской области расследует убийство судебного пристава Калужского

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Московский межрайонный следственный отдел Рязани СУ СК России по Рязанской области расследует уголовное дело по факту убийства начальника отделения судебных приставов Сергея Калужского (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он был убит в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево. Убийца совершил три выстрела, предположительно, из автомата Калашникова.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли гильзы, записи с камер видеонаблюдения, допросили родственников и соседей погибшего.

Сейчас проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства, его мотивов, а также того, кто мог быть причастен к преступлению.

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