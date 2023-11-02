СК Рязанской области расследует убийство судебного пристава Калужского

Московский межрайонный следственный отдел Рязани СУ СК России по Рязанской области расследует уголовное дело по факту убийства начальника отделения судебных приставов Сергея Калужского (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он был убит в среду, 1 ноября, в микрорайоне Недостоево. Убийца совершил три выстрела, предположительно, из автомата Калашникова.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли гильзы, записи с камер видеонаблюдения, допросили родственников и соседей погибшего.

Сейчас проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства, его мотивов, а также того, кто мог быть причастен к преступлению.