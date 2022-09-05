СК раскрыл подробности жестокого убийства вахтовика в Касимове

Издание «КП–Рязань» со ссылкой на СК обнародовало подробности жестокого убийства вахтовика в Касимове.

27 августа в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили труп 47-летнего мужчины с множественными колотыми и резаными ранами. Выяснилось, что трагедия произошла во время распития алкогольных напитков. В гостях у хозяйки жилища собрались её бывший сожитель, 41-летний мужчина, и новый любовник – 47-летний вахтовик с севера.

Бывший возлюбленный женщины, по его словам, уже собрался выходить в тот момент, как мужчина начал высказывать ему недовольства. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина схватил нож и нанёс удары оппоненту.

На звуки драки прибежала хозяйка и отобрала нож, но мужчина не остановился – он нашёл на кухне ещё один и продолжил наносить удары собутыльнику.

В общей сложности на теле погибшего вахтовика обнаружены 15 ран, 9 из них – в районе груди.

41-летнего мужчину заключили под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.