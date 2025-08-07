СК раскрыл детали смерти экс-участницы Дома-2 Полины Малининой

Бывшая участница «Дома-2» Полина Малинина могла умереть в Нижнем Новгороде из-за отравления, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.

Ее тело нашли в квартире утром шестого августа. Как передавал Mash, 24-летняя девушка отравилась наркотиками.

«Одна из версий произошедшего – отравление неизвестным веществом», — рассказали в Следственном комитете.

Следователи проводят проверку. Девушка возглавляла региональный филиал модельного агентства, руководство которого обвиняют в обмане более 300 человек, возбуждено дело о мошенничестве. Малинина находилась под подпиской о невыезде.

По информации МВД, организаторы и участники агентства обещали обучить моделей и трудоустроить, но сначала просили пройти онлайн-курсы стоимостью до 200 тысяч рублей. Вместо трудового договора некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг.

Как пишет местные СМИ, Малинина в 2021 году прошла кастинг «Дом-2» и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город.