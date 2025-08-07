Четверг, 7 августа, 2025
18.3 C
Рязань
Новости России

СК раскрыл детали смерти экс-участницы Дома-2 Полины Малининой

powder

Бывшая участница «Дома-2» Полина Малинина могла умереть в Нижнем Новгороде из-за отравления, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.

Ее тело нашли в квартире утром шестого августа. Как передавал Mash, 24-летняя девушка отравилась наркотиками.

«Одна из версий произошедшего – отравление неизвестным веществом», — рассказали в Следственном комитете.

Следователи проводят проверку. Девушка возглавляла региональный филиал модельного агентства, руководство которого обвиняют в обмане более 300 человек, возбуждено дело о мошенничестве. Малинина находилась под подпиской о невыезде.

По информации МВД, организаторы и участники агентства обещали обучить моделей и трудоустроить, но сначала просили пройти онлайн-курсы стоимостью до 200 тысяч рублей. Вместо трудового договора некоторых обманом заставляли подписать договор об оказании платных услуг.

Как пишет местные СМИ, Малинина в 2021 году прошла кастинг «Дом-2» и уехала в Москву. После завершения съемок вернулась в родной город.

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Религия

Настоятелем храма Рождества Богородицы села Глебово назначен протоиерей Дмитрий Галичников

С 5 августа 2025 года протоиерей Дмитрий Галичников освобожден от должности настоятеля Благовещенской церкви города Рязани и назначен настоятелем храма Рождества Богородицы села Глебово Рязанского района.

Последние новости

Новости России

Расчленивший мать уралец знакомится с детьми и рассказывает о сексуальных фантазиях

Жители Екатеринбурга пожаловались на освободившегося убийцу, который знакомится в...
Власть и политика

Депутаты Рязанской областной Думы контролируют ход ремонта социально значимых объектов

Подготовка образовательных учреждений региона к новому учебному году вступила в завершающую стадию. Депутаты Рязанской областной Думы контролируют выполнение всех запланированных работ.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Новости России

В Москве простились с комментатором Гришиным, попавшим под электричку

В храме «Большое Вознесение» в Москве простились со спортивным...
Новости России

Генерал ФСБ Михайлов рассказал, какие объекты СБУ может атаковать в России

По его словам, на фоне военных неудач на фронте Украина может активизировать действия диверсионного характера.
Происшествия

В Рязани водитель Honda Elysion погиб в ДТП на Северной окружной дороге

По предварительной информации, автомобиль Honda Elysion совершил наезд на барьерное ограждение.
Общество

Администрация Рязани объяснила задержку с ремонтом подземного перехода у «Барса»

Завершение ремонтных работ планируется в конце августа.
Происшествия

На Северной окружной в Рязани произошло смертельное ДТП — соцсети

Из-за аварии образовалась большая пробка при движении в сторону Канищева. 