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СК проводит проверку по факту гибели ребёнка после падения с десятого этажа в Рязани

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Следственное управления СК РФ по региону проводит доследственную проверку по факту гибели пятилетнего ребёнка после падения с десятого этажа. Об этом сообщили в ведомстве 8 июля.

Трагедия произошла 8 июля в квартире одного из домов по улице Новаторов. Малыш, оставшись на кухне без присмотра, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала тяжести ребенка, и мальчик выпал из окна. От полученных травм он скончался.

Следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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