СК проводит проверку по факту гибели 81-летнего мужчины при пожаре в Касимове

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины 1944 года рождения при пожаре в Касимове. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Вечером 15 марта 2025 года при тушении пожара в жилом доме сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. Личность погибшего установлена – это 81-летний хозяин дома. По предварительной информации, причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Проводятся медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Следственное управление проводит проверку.