Воскресенье, 14 сентября, 2025
18.5 C
Рязань
Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: СК России по Рязанской области

Следственный комитет Рязанской области проводит проверку по факту гибели 68-летнего Сергея Васильева в Клепиковском районе. Об сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на сотрудника СК Виталия Скворцова.

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.

В региональном СК по факту обнаружения трупа мужчины проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Рязанской электричке обнаружили труп мужчины. Смерть констатировали врачи.

Материалы по теме:

В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

Рязанская область подверглась атаке украинских БПЛА. Осколки повредили хозпостройку.

Появилось видео момента наезда мотоциклиста на электросамокатчика в Рязани

Самые читаемые материалы

Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация
Новости России

«Будем жить по понятиям или по закону?» — скандал с Аглаей Тарасовой набирает обороты

В конце августа в Шереметьево — как в кино. Только без сценария. Актриса Аглая Тарасова, прилетевшая из-за границы, проходит досмотр. В её вейпе — жидкость с запрещённым веществом.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.

Последние новости

Общество

Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.
Власть и политика

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 14 сентября – 40%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Происшествия

В ГАИ сообщили подробности ДТП, в котором пострадал ребенок на электросамокате

Неустановленный водитель, управляя мотоциклом, совершил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего ребенка.
Погода

Рязань ждет смена климатических сезонов: на следующей неделе придет осенняя погода

Будни будут постепенно готовить жителей области к мягкой смене климатических сезонов.
Происшествия

Нашли тело пропавшего в лесу 68-летнего Сергея Васильева

Он вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся.
Новости России

Кедми раскрыл истинные мотивы Баку в агрессии против России

За последние месяцы Алиев сделал ряд провокационных заявлений, поддержав «борьбу за независимость» Украины и назвав советский период «оккупацией». 
Общество

Около Рязанской ОКБ заметили скопление экстренных служб

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что произошло короткое замыкание без последующего возгорания.
Новости России

Массовый рейд «Русской общины» прошёл в Люберцах — Baza

Местные отмечают, что после прогулок «общинников» в их окрестностях становится заметно спокойнее.