СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Следственный комитет Рязанской области проводит проверку по факту гибели 68-летнего Сергея Васильева в Клепиковском районе. Об сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на сотрудника СК Виталия Скворцова.
Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.
В региональном СК по факту обнаружения трупа мужчины проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Рязанской электричке обнаружили труп мужчины. Смерть констатировали врачи.
