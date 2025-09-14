СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Следственный комитет Рязанской области проводит проверку по факту гибели 68-летнего Сергея Васильева в Клепиковском районе. Об сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на сотрудника СК Виталия Скворцова.

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.

В региональном СК по факту обнаружения трупа мужчины проводится доследственная проверка. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Рязанской электричке обнаружили труп мужчины. Смерть констатировали врачи.

