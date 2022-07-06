СК проверяет сообщение о смерти жителя Саратовской области после двух суток ареста

Следователи в городе Петровске Саратовской области проверяют сообщение о смерти мужчины после двух суток административного ареста в местном отделе полиции, прокуратура взяла проверку на контроль, сообщило надзорное ведомство региона в Telegram-канале.

«По личному указанию прокурора Саратовской области Сергея Филипенко взят на контроль ход проведения проверки по информации СМИ о возможных противоправных действиях сотрудников полиции. Установлено, что жительница Петровска сообщила о совершении сотрудниками полиции в отношении ее брата неправомерных действий, приведших к его смерти… По результатам проведенной проверки будет дана оценка правомерности действий сотрудников полиции, а также медицинских работников, которые оказывали неотложную помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для проверки доводов заявительницы в отделе МВД России по Петровскому району провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли записи с камер наблюдения в изоляторе временного содержания (ИВС), опросили сотрудников полиции, эксперта бюро судебно-медицинской экспертизы областного минздрава, а также истребовали документы о нахождении задержанного в отделе полиции.

Как отмечает региональное управление СК РФ, следователи устанавливают все обстоятельства, после чего дадут объективную юридическую оценку действиям должностных лиц.

В пресс-службе областного главка МВД пояснили РИА Новости, что ведомство также проводит проверку по данному факту.

По данным полиции, 44-летний житель села в Петровском районе, которому мировой судья назначил двое суток административного ареста за появление пьяным в общественном месте, 20 июня был помещен в ИВС без телесных повреждений, жалоб на состояние здоровья он не высказывал. Однако на следующий день дежурный обратил внимание на неадекватное поведение задержанного, он заговаривался и, резко откинувшись назад, падал на пол, что объективно подтверждается камерами наблюдения.