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СК «Мармакс» объявила о старте продаж 3 корпуса квартала бизнес-класса «Манхэттен»

7info

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о старте продаж 3 корпуса городского квартала бизнес-класса «Манхэттен», который находится в центре Рязани.

«Высота нового 3 корпуса составит 17 этажей, он будет отличаться интересными и компактными планировочными решениями с продуманным зонированием. В нем представлены варианты с просторными кухнями-гостиными и функциональными пространствами, а в каждой из квартир запроектированы дополнительные места для хранения, что особенно важно, учитывая современный тренд на эргономику пространства. Каждый лот предусматривает индивидуальное отопление, благодаря чему резиденты смогут самостоятельно создавать микроклимат в квартире. Дополнительная воздушность, легкость и освещенность квартир достигается за счет панорамного остекления – при этом из окон открываются красивые виды на город, — прокомментировала Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Важно отметить, что на 15 этаже нового корпуса предусмотрен выход на террасу, где резиденты смогут провести время за интересной беседой или просто отдохнуть».

Городской квартал «Манхэттен» примечателен архитектурным решением – главными составляющими являются подсистема из клинкерного облицовочного кирпича, композитные материалы, а также природные цвета и мембранные структуры, подчеркивающие стиль проекта. Образ здания будет дополнен архитектурной подсветкой. Важное преимущество фасадов – это их долговечность, даже спустя 100 лет они сохранят первозданный вид.

Большое внимание уделено благоустройству комплекса – приватность будет обеспечена авторским ландшафтным проектом территории, комфорта и эстетики добавит концепция 4 сезона, а также многоуровневая система освещения двора. Для детей обустроены детские площадки из экологичных материалов, в которых могут использоваться различные сценарии для игр.

Уникальным решением жилого комплекса станет наличие общих и личных террас, идеально подходящих для досуга и отдыха. Более того, в городском квартале появятся многофункциональные пространства, где жители смогут общаться, работать, учиться и развивать собственный бизнес. Также в рамках соседского центра откроются фитнес-зал и коворкинг.

Городской квартал реализован в концепции 5-ти минутного города, которая учитывает все необходимое в пешей доступности от дома – в проекте есть магазины, кофейни и все необходимые бытовые сервисы.

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