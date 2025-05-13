Съёмки второго сезона реалити ТНТ «Звёзды в джунглях» начались на Карибах

Телеканал ТНТ вновь отправляет звёзд выживать в экстремальных условиях. Без еды, без гаджетов и без поблажек — только дикая природа, джунгли и живописные виды, как с заставки на экране. В новом сезоне шоу «Звёзды в джунглях» (+16) съёмки проходят на Карибах, а участников ждёт настоящее тропическое безумие, сообщает пресс-служба телеканала.

С международным опытом и профессиональной командой съёмочная группа может работать в любой точке мира. Поэтому создатели шоу выбирают уникальные места, куда мечтает попасть каждый зритель. На этот раз выбор пал на солнечную Доминикану — с её экзотической природой, редкими животными и легендарным бирюзовым цветом воды. В такой красоте звёзды ещё не голодали!

Состав участников пока держится в секрете, но известно, что в проекте примет участие звезда мирового уровня, известная далеко за пределами России. Как и в первом сезоне, участники смогут зарабатывать монеты в испытаниях и решать, потратить ли их на еду в местной лавке или сохранить в призовом фонде. Испытания и искушения будут подстерегать на каждом шагу, а выбор — поддаться инстинктам или включить холодный расчёт — остаётся за ними.

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Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:

«ТНТ — лидер в производстве рейтинговых реалити-шоу. Это уже знак качества, который знает вся медиаиндустрия. Мы продолжаем покорять мир: съёмки уже проходили в Китае, ЮАР, ОАЭ, Таиланде, Южной Америке. Новый сезон „Звёзд в джунглях“ снимаем на Карибах. Для зрителей это — отдых мечты, а для нас — вызов. Каждый сезон мы стараемся сделать шоу масштабнее и ярче, раскрывая новых героев. Уверены, Карибы станут идеальной площадкой, чтобы испытать участников и создать яркое, зрелищное шоу!»

Лика Бланк, продюсер проекта:

«Зритель хочет видеть удивительные, редкие уголки планеты — и мы готовы это показывать. Снимать постоянно в одном месте просто „потому что удобно“ — не наш подход. Нам важно делать лучше, а не проще. Этот сезон мы снимаем в Доминикане и готовим много сюрпризов. Например, состав участников пока не раскрывается. Но мы уверены: звёзды покажут настоящие эмоции. Через пару дней маски спадают — и на экране уже не артист, а человек. Это и делает наше реалити настоящим».

Ольга Бузова, ведущая шоу:

«Мы начали новое невероятное приключение на Карибах! „Звёзды в джунглях“ продолжают покорять мир и зрителей. Я счастлива быть частью команды, открывать для себя мир и показывать его вам. Карибы — это невероятная красота! Но не для участников: им предстоит столкнуться со страхами и испытать то, чего раньше не переживали. В этом сезоне мы будем ещё строже — и это будет по-настоящему интересно!»

Михаил Галустян, ведущий шоу:

«После съёмок в Колумбии я был уверен, что туда больше не поеду! Видимо, боги реалити и продюсеры меня услышали — новый сезон мы снимаем на Карибах. Здесь потрясающие виды, но звёзды приехали не отдыхать, а бороться за победу. Я жду неожиданных поворотов, ярких героев и настоящей игры».

Фото: ТНТ