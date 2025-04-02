Съёмки нового фильма пройдут в Рязанской области

В Касимове в середине сентября начнутся съёмки нового полнометражного художественного фильма «Над вечным покоем». Об этом сообщает группа «Типичный Касимов» ВКонтакте.

Съёмки кинокартины пройдут в Касимове, Петрушево, Квасьево, Ермолово, Елатьме, Сосновке, Новой Деревне. Сейчас идёт набор массовки и артистов второго плана.

В комментариях многие жители Касимова выразили готовность сняться в фильме. Так, многие жители города уже не раз принимали участие в съемках в качестве массовки.

Реклама

Картина снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

Напомним, в Касимове на месте бывшей овчинной фабрики откроют площадку для киносъемок.