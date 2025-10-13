Ситуацию с травмированным глазом ученика рязанской школы №47 взял на контроль Бастрыкин

Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента, который произошёл в рязанской школе №47. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Ранее стало известно, что в этой школе ребёнок воткнул карандаш в глаз однокласснику. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, ему сделали операцию в ОКБ имени Семашко. Мальчику всего шесть лет, инцидент произошёл среди первоклассников.

По факту случившегося следственное управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать им юридическую оценку.

Доклад о ходе и результатах проверки предоставят Бастрыкину.