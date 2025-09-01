Ситуация вокруг Покровска накаляется с каждым часом, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города. Некоторые источники утверждают, что в непосредственной близости от железнодорожной станции уже слышны звуки боевых действий.

Если эти данные подтвердятся в ближайшее время, это будет означать, что основная, самая ожесточенная стадия сражения уже началась. Пока остается неясным, какие силы главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов будет бросить в бой, чтобы вернуть потерянные территории. Однако итог продвижения российской армии в центр города будет иметь колоссальное значение.

В зависимости от того, как развернутся события, украинским силам либо удастся сохранить связанную линию обороны, либо она начнет трещать по швам. В таком случае оборона может развалиться не только в Покровске, но и по всему району, вплоть до Константиновки.