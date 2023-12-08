Ситуация с отсутствием освещения на оживлённой дороге в Солотче дошла до суда

Прокуратура Советского района подготовила административное исковое заявление в Советский райсуд по факту отсутствия освещения на оживлённой дороге в Солотче. Об этом 7info сообщили местные жители.

По результатам совместного рейда прокуратуры и ГИБДД установлено, что доводы заявителей нашли подтверждение. В заявлении содержатся требования о признании незаконными бездействия мэрии и понуждения чиновников устранить выявленные несоответствия.

Ранее жители Солотчи сообщили 7info, что в 2021, 2022 и 2023 годах они обращались в мэрию с просьбой организовать уличное освещение от остановки «Турбаза» до дома №2Б по улице Мещерская. На все просьбы ответ поступал один: денег на проведение работ нет и «вопрос строительства сетей наружного освещения по вышеуказанному адресу будет рассмотрен при условии выделения денежных средств». Также в управлении благоустройства города отметили, что Солотчинское шоссе находится в управлении Дирекции дорог Рязанской области, и именно она обслуживает этот участок.

Всё это время жители Солотчи продолжали ходить по темной дороге без безопасных пешеходных переходов и даже протоптали тропинку в лесу, чтобы не выходить на неосвещённую проезжую часть. Однако в 2023 году в администрации нашли выход и предложили жильцам подать заявку на программу «Комфортная городская среда», для чего нужно собрать 5% от общей стоимости работ. При этом, стоимость одного проекта составит 400 тысяч рублей.