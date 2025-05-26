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Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ГИА 2025 года

Анастасия Мериакри

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего свыше 133,8 тыс. устройств в 5,7 тыс. ППЭ. Основной период сдачи экзаменов начался 23 мая и продлится до 4 июля.обеспечив 100% охват экзаменационных помещений в 89 субъектах РФ и 83 зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 странах мира.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ГИА, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников. Камеры видеонаблюдения установлены также в , где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.региональных центрах обработки информации (РЦОИ)

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись запись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 марта 2026 года.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»:
«Применение современной системы видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта значительно повышает объективность и прозрачность экзаменационных процедур. Более 10 лет “Ростелеком” обеспечивает надежность и безопасность государственной итоговой аттестации. Мы регулярно модернизируем систему, заменяя устаревшее оборудование на видеокамеры отечественного производства, включенные в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), на которых установлено ПО из реестра Минцифры. Таким образом, наше решение яркий пример успешной реализации политики импортозамещения, которое позволяет оперативно выявлять и предотвращать любые нарушения, обеспечивая надежную защиту интересов всех участников образовательного процесса».—

В школах, расположенных в труднодоступных регионах страны, для работы системы видеонаблюдения будут задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи «РТКОММ» (дочерняя компания «Ростелекома»).

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКОММ»:
«“РТКОММ” как центр спутниковых компетенций обеспечивает работу системы видеонаблюдения за ходом ЕГЭ на труднодоступных территориях. Это помогает создать для выпускников в удаленных населенных пунктах такие же условия прозрачности и объективности сдачи экзамена, что и в региональных центрах. В 2025 году к спутниковым каналами связи подключены аудитории более чем 500 школ в 25 регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Западной и Центральной частей страны».

Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут свыше 13 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения, разработанной «Ростелекомом». Нейросеть будет ежедневно проверять видеотрансляции из 300 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение и запись поступит на проверку к наблюдателю, после этого — на утверждение к модератору, а затем, при необходимости, в ППЭ. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ», а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит «Ростелеком Контакт-центр». В течение всего экзаменационного периода специалисты будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:
«Мы понимаем, как важен и волнителен период сдачи школьных экзаменов для родителей и детей. Операторы горячей линии “Ростелеком Контакт-центра” оперативно обрабатывают запросы пользователей портала “Смотри ЕГЭ”, аккредитованных наблюдателей и аналитиков, направляя их к профильным специалистам. Наши операторы уже более десяти лет помогают решать организационные и технические вопросы. Каждый год они повышают квалификацию, чтобы быть в курсе актуальных требований. В мае, в часы пиковой нагрузки, одновременно работают до 16 операторов, которые могут быстро решить срочные вопросы. Горячая линия будет работать до завершения всех экзаменационных процедур — 17 октября».

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 21 апреля 2025 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. За проведением экзаменов наблюдало свыше 3,2 тыс. камер видеонаблюдения «Ростелекома».

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ГИА 2025 года «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ГИА 2025 года «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи.
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению ГИА 2025 года «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2025 года на базе защищенных высокоскоростных каналов связи.

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