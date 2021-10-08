Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится сразу в 30% городов России

В пятницу, 8 октября, почти в трети российских городов заявили о введении QR-кодов о вакцинации для посещения общепита и общественных мест. Об этом пишут «Известия».

Среди них Псков, Карелия, Воронеж, Татарстан, Вологда и другие. Решение власти принимали на фоне ухудшающейся ситуацией с коронавирусом.

Так, в Воронежской области QR-коды появятся с 11 октября, в Карелии — на следующей неделе, в Пскове — с 1 ноября.

Среди «ограниченных» зон для посещения — фитнес-клубы, спортзалы, бассейны, отели, санатории, музеи, театры и другие культурно-досуговые объекты.

Кроме того, в ряде регионов также ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп населения.

Напомним, 4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала крайне напряженной ситуацию с COVID-19 в России.