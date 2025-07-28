Метеорологический сайт «Метеоновости» публикует прогноз погоды на предстоящую неделю с 28 июля по 3 августа в Центральной России. По словам синоптиков, управлять погодой в ближайшие дни будет антициклон, а ветры восточного и юго-восточного спектра принесут жителям центральных регионов сухой жаркий воздух.

Так, в большинстве районов Центральной России установится солнечная погода. Причина этому – распространение влияния гребня северного антициклона на европейскую часть. Постоянный восточный и юго-восточный ветер принесёт сухой и жаркий воздух из поволжских степей.

Днём температура в столице и соседних районах будет достигать +30 градусов. Прогревшийся бетон и асфальт не будут давать остывать городу ночью. Поэтому температура в тёмное время суток будет не ниже +20 градусов.