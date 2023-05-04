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Четверг, 4 мая, 2023

Синоптики предупредили ярославцев об аномальном лете

Специалисты поделились прогнозом на предстоящее лето в Центральной России, в том числе в Ярославской области, пишет «Про Город».

По данным метеорологов из Gismeteo, июнь, июль и август поставят новые антирекорды за более чем столетнюю историю наблюдений.

«Лето 2023 года будет самым страшным с 1879 года», – говорится в публикации.

Синоптики прогнозируют, что начало сезона будет аномально жарким – в большинстве регионов будет более 30 градусов тепла в тени. В августе возможны ливни, ураганы, грозы и смерчи.

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