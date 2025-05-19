Синоптики порадовали: какая погода ждёт рязанцев на неделе

Жители Рязани, похоже, уже начинают уставать от капризов погоды. Сначала в апреле было не по весеннему жарко, горожане требовали отключить отопление в многоквартирных домах, а затем пришло похолодание.

Май пока не балует рязанцев жарой. Кроме того, часто идут дожди, дует сильный ветер, регулярно публикуются метеопредупреждения от синоптиков о потенциально опасной погоде.

Похоже, что стартовавшая неделя с 19 по 25 мая к выходным сможет порадовать любителей тепла и яркого солнца.

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Вот, что пишет о погода в Центре России на неделе портал «Метеовести».

— В первые дни рабочей недели облачно и дождливо, поэтому воздух станет остывать — ко вторнику днём до +10…+15°. Затем осадки приобретут локальный и кратковременный характер, и дневная температура повысится до +19…+24°, в Черноземье до +22…+27°, — говорится в сообщении Центра погоды «Фобос».

По данным Гидрометцентра, в Рязани начало недели окажется пасмурным и дождливым. В понедельник, 19 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим кратковременным дождём. Днём воздух прогреется до +19 °C. Вероятность осадков — 66%, атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

Во вторник, 20 мая, осадки усилятся: ожидается облачность, временами небольшой дождь. Температура днём снизится до +18 °C, ночью — до +7 °C. Вероятность дождя достигнет 90%, давление немного опустится — до 738 мм рт. ст.

Среда, 21 мая, не принесёт резких изменений — сохранятся облачность и вероятность дождей (57%). Температура воздуха поднимется до +21 °C днём и +8 °C ночью. Давление немного вырастет — до 739 мм рт. ст.

С четверга, 22 мая, в регион придёт потепление и улучшение погодных условий. Ожидается переменная облачность без осадков, дневная температура останется на уровне +21 °C, ночью — около +7 °C. Давление резко поднимется до 747 мм рт. ст.

В пятницу, 23 мая, синоптики обещают облачную, но сухую погоду. Столбики термометров покажут до +23 °C днём и +11 °C ночью. Атмосферное давление продолжит расти — до 749 мм рт. ст.

Суббота и воскресенье, 24 и 25 мая, порадуют жителей и гостей региона по-настоящему летней погодой. В субботу температура достигнет +25 °C, в ночь на воскресенье — до +13 °C. Осадков не ожидается, небо будет малооблачным. Атмосферное давление стабилизируется на высоком уровне — 751–755 мм рт. ст.

Несмотря на дождливое начало недели, уже к четвергу установится комфортная и сухая погода. Конец недели обещает быть тёплым и солнечным.