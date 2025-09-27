Синоптик Вильфанд предупредил о заморозках на всей европейской части России 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни почти на всей европейской территории страны будут наблюдаться заморозки, при этом температура может опускаться до минус 3–4 градусов.

Про Рязанскую область специалист отдельно не говорил, но вот соседние с Рязанью регионы назвал. Понижение температуры затронет обширную территорию:

В Калининградской области ожидается до -1…-2°C.

В Ивановской области — до -1°C.

В Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях — до -2°C.

В Брянской области и Башкортостане — до -3°C.

Заморозки до -2°C прогнозируются также в Ростовской области.

В Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии похолодание будет наиболее сильным, достигая -4°C. Это связано с влиянием антициклона и притоком холодных воздушных масс с севера.

Метеоролог добавил, что значительное похолодание ожидается и на Урале. В Свердловской и Курганской областях в оставшиеся дни сентября ночные температуры будут опускаться до -1…-6°C.