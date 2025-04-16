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ПогодаНовости России

Синоптик Вильфанд: погода в Москве соответствует второй половине мая

Алексей Самохин

Температура в Москве соответствует значениям, характерным для второй половины мая — в течение рабочей недели она будет превышать норму на 5 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду в Москве ожидается от +19 до +21 градуса днём. В четверг прогнозируется облачность, возможны небольшие дожди, но температура всё равно останется высокой — от +16 до +18 градусов. В пятницу потеплеет до +18…+20. Такие температуры обычно бывают во второй половине мая», — рассказал синоптик.

По его словам, ночные температуры также будут довольно высокими: в четверг — от +6 до +8 градусов, а в пятницу они превысят +10.

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Вильфанд уточнил, что на погодные условия повлиял циклон, из-за которого температура по всей европейской части России составит около +20 градусов.

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