Синоптик Вильфанд: погода в Москве соответствует второй половине мая

Температура в Москве соответствует значениям, характерным для второй половины мая — в течение рабочей недели она будет превышать норму на 5 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду в Москве ожидается от +19 до +21 градуса днём. В четверг прогнозируется облачность, возможны небольшие дожди, но температура всё равно останется высокой — от +16 до +18 градусов. В пятницу потеплеет до +18…+20. Такие температуры обычно бывают во второй половине мая», — рассказал синоптик.

По его словам, ночные температуры также будут довольно высокими: в четверг — от +6 до +8 градусов, а в пятницу они превысят +10.

Реклама

Вильфанд уточнил, что на погодные условия повлиял циклон, из-за которого температура по всей европейской части России составит около +20 градусов.