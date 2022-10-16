Воскресенье, 16 октября, 2022
Татьяна Проводина

Синоптик: В центре Европейской России наступит «холодное предзимье»

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей центра Европейской части России об уверенном понижении температуры начиная с середины следующей недели.

В интервью ТАСС метеоролог рассказал, что в этой части страны наступит новый синоптический сезон – предзимье: днём воздух остынет до 5 градусов тепла.

Роман Вильфанд: «Числа с 19-го начнётся уверенное и заметное понижение температуры. И ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придёт как по расписанию. Этот сезон начинается в четвёртой пятидневке октября. Температура днём будет около 5 градусов тепла в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр Европейской части России»

Метеорологи делят год не на четыре, а на шесть сезонов: первая и вторая части лета, а также существует предзимье. При делении руководствуются разницей температуры между экватором и полюсом и различием температуры между океанами и континентами.

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