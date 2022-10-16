Синоптик: В центре Европейской России наступит «холодное предзимье»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей центра Европейской части России об уверенном понижении температуры начиная с середины следующей недели.
В интервью ТАСС метеоролог рассказал, что в этой части страны наступит новый синоптический сезон – предзимье: днём воздух остынет до 5 градусов тепла.
Метеорологи делят год не на четыре, а на шесть сезонов: первая и вторая части лета, а также существует предзимье. При делении руководствуются разницей температуры между экватором и полюсом и различием температуры между океанами и континентами.
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