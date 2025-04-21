Синоптик Тишковец рассказал, когда аллергикам станет легче дышать

В Центральной России, в том числе в Рязанской области, наблюдается красный уровень активности пыльцы. Когда аллергикам станет легче дышать, рассказал синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Из-за небывалой в это время года 25-градусной жары, соответствующей середине лета, в Средней полосе России зацвели несколько растений-аллергенов. Поверхности местами покрываются жёлтым налетом, а этому предшествовали цветные дожди.

Главная виновница загрязнения атмосферы — берёзовая пыльца, уровень которой в Рязани оценивается как «очень высокий». Ситуацию усугубляют также появившиеся споры грибковой плесени.

«Ареал пыления берёзы повторяет область рекордного перегрева, и до конца рабочей недели пик содержания пыльцы в атмосфере сохранится», — отметил синоптик. Реклама

По прогнозам, к выходным в Центральной России ожидается арктическое вторжение и ливни, а такое сочетание метеофакторов должно замедлить активную вегетацию, и аллергикам станет полегче.