Синоптик Тишковец: циклон «Каэтано» атакует в субботу

Циклон «Каэтано» обрушится на московский регион в субботу, ожидается 9-11 мм осадков, начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырех до шести сантиметров. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он добавил, что на востоке, юге и севере Подмосковья высота снежного покрова составит от одного до пяти сантиметров, на западе, в районах Можайска, Рузы и Волоколамска, сугробы достигнут 9-14 сантиметров и сохранятся до весны.
По данным сайта Гидрометцентра, днём в субботу в Рязани также ожидается снег, температура понизится до минусовых значений.