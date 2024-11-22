Синоптик Тишковец: циклон «Каэтано» атакует в субботу

Циклон «Каэтано» обрушится на московский регион в субботу, ожидается 9-11 мм осадков, начнёт формироваться устойчивый снежный покров высотой от четырех до шести сантиметров. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу на столичный регион с юго-запада придёт активный балканский циклон „Каэтано“, который принесет обильные, влажные снегопады — в пересчете на воду выпадет 9-11 миллиметров осадков. Проснувшись в первый выходной, москвичи увидят за окном заснеженный пейзаж — в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова высотой четыре-шесть сантиметров, что в точности соответствует климатической норме для 23 ноября», — рассказал синоптик.

Он добавил, что на востоке, юге и севере Подмосковья высота снежного покрова составит от одного до пяти сантиметров, на западе, в районах Можайска, Рузы и Волоколамска, сугробы достигнут 9-14 сантиметров и сохранятся до весны.

«Температура воздуха в Москве в сумерках будет около 0 градусов, днём — от 0 до +2. К вечеру снегопады прекратятся, » — добавил Тишковец.

По данным сайта Гидрометцентра, днём в субботу в Рязани также ожидается снег, температура понизится до минусовых значений.