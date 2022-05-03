Синоптик рассказал о погоде в Центральной России 9 мая

В День Победы в Центральной России ожидается прохладная погода. Прогноз на предстоящий праздник дал РИА Новости сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, в четверг на погоду повлияет антициклон, свои позиции он удержит до субботы. В ночь на четверг, 5 мая, ожидаются заморозки, до -4 градусов. Днём воздух прогреется до +13 градусов.

Днём в пятницу, 6 мая, воздух прогреется до +17. Приблизительно такая же погода ожидается и в субботу.

К 9 мая ожидается похолодание. Утром будет всего +3/+8 градусов, днём – до +14 градусов. Как отметил Тишковец, это на пять градусов ниже климатической нормы.