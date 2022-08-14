Синоптик пообещал жителям центра России знойную неделю

Следующая неделя в Москве и в Центральной России будет не по сезону знойная, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дневные температуры в столице будут подниматься до 31 градуса выше нуля, в центре России температурный фон будет 5-7 градусов выше многолетней нормы.

Только в пятницу скоротечный грозовой дождь снизит жару в столице, но лишь на 3 градуса.

В целом же август ожидается самым тёплым месяцем этого лета, хотя по наблюдениям он обычно бывает наиболее прохладным.

По словам Тишковца, ночами воздух не будет остывать ниже плюс 12 — плюс 17, в разгар дня воздух прогреется до плюс 27 — плюс 32, в Москве плюс 15 — плюс 17 и плюс 28 — плюс 31 соответственно.