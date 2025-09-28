Синоптик пообещал типичную «золотую осень» в октябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что среднемесячная температура воздуха в Центральной России, в том числе в Рязанской области, в октябре будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

На Русском Севере аномалия тепла будет ещё более значительной и составит 3-4 градуса. В то же время на юге температура будет близка к норме, а в восточной части Чёрного моря и на Кавказе октябрь будет холоднее обычного на полтора-два градуса. Для Москвы климатическая норма составляет: ночью +2,1 градуса, днём +8,2 градуса.

По прогнозам, на большей части Русской равнины ожидается недостаток осадков, который может достигать 10-30% в южной половине территории. Норма осадков для столицы составляет 70 мм. Ни снега, ни предзимья в октябре не предвидится.

«Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлётом на юг определённого вида птиц», — отметил Евгений Тишковец.