Синоптик Леус сообщил о начале метеорологического лета

В четверг, 22 мая, в Москве началось метеорологическое лето. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на прохладное утро — по данным базовой метеостанции ВДНХ, ночью температура опустилась до +6,2° — в течение дня воздух активно прогревался. К вечеру столбики термометров превысили отметку в +23°. В результате среднесуточная температура составила +15,5°.

Так как метеорологическое лето начинается с устойчивого превышения средней суточной температуры выше +15°, а прогнозы на ближайшие 5–6 дней подтверждают сохранение такой погоды, можно с уверенностью говорить о его наступлении, отмечает Леус.

Таким образом, метеорологическое лето 2025 года пришло в столицу на четыре дня раньше обычных климатических сроков.

В Рязань, которая находится совсем близко от Москвы, метеорологическое лето, похоже, тоже пришло. По данным Гидрометцентра, сегодня ночью температура в городе составила +12°, днём воздух прогреется до +25°. Условие в 15 градусов выполняется.

До четверга следующей недели погода не изменится — прогнозируется 12-13 градусов по ночам, и от 26 до 29 градусов днём.