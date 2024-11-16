Синоптик Колесов предупредил о ночном наводнении в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 16 ноября, возникла опасность наводнения, предупредил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. Об этом пишет «Фонтанка».

Колесов объяснил, что атмосферные условия над Балтикой сейчас таковы, что сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 25-28 м/с будет бушевать над Финским заливом в течение дня. В результате уровень воды может критически подняться ближе к ночи, приблизительно между 22 и 24 часами.

Синоптик уточнил, что ожидаемое наводнение будет вызвано ветром и продлится недолго: после полуночи, уже 17 ноября, уровень воды начнет снижаться, а ветер — стихать.

Тем не менее, в воскресенье вода в городе останется на повышенном уровне, достигнув примерно метра над обычными показателями.