Симоньян обратилась к Кеосаяну на девятый день после его смерти

Журналистка Маргарита Симоньян обратилась в телеграм-канале к покойному супругу Тиграну Кеосаяну на девятый день после его смерти.

«Я обращаюсь к мужу своему сейчас. Тиграш, я не знаю, за каким ты столиком, надеюсь, что за моим», — написала она.

Симоньян рассказала, что они влюбились за столиком в ресторане, когда читали друг другу стихи. В своем обращении она прочла ему одно из произведений, начавшееся со строк «Я не могу без тебя жить».

Она отметила, что была счастлива знать Кеосаяна на протяжении 14 лет. Журналистка уточнила, что теперь ее дом «пресный, темный и ничей».

Главред RT добавила, что они с мужам договорились верить, что встретятся «там» снова.