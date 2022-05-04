Симфонические рок-хиты прозвучат в Рязани в исполнении оркестра

24 июня в МКЦ состоится незабываемое событие — концерт симфонического оркестра RockestraLive. Уже более 7 лет оркестр RockestraLive дарит любителям мировых рок-шедевров новые эмоции и зачастую впервые открывает красоту звучания классических инструментов.

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Мощное шоу из классики (Queen, Led Zeppelin, Scorpions, Deep Purple и других), а также современных хитов (Linkin Park, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Gorillaz и даже Maneskin).

Во главе оркестра Сергей Акимов – один из самых многообещающих дирижёров России. С отличием окончив Московскую консерваторию, он заявил о себе на весь мир как финалист дирижёрского конкурса в Зальцбурге. В рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля управлял оркестром Camerata Salzburg. Является дирижёром Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки. В 2017 году Сергей участвовал в Итальянской оперной академии Риккардо Мути. С 2018 года является дирижёром-стажёром Национального филармонического оркестра России (художественный руководитель — Владимир Спиваков).

Коллектив возрождает традицию посещения оркестровых концертов среди широких масс молодежи.

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Начало в 19:00 Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru или на официальном сайте оркестра.

Возрастное ограничение 12+