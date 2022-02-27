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Воскресенье, 27 февраля, 2022

Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

7info

Днём 27 февраля президент России Владимир Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

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На сайте министерства обороны России силы сдерживания названы основой боевой мощи страны. Они включают в себя оборонительные и наступательные вооружения, в том числе высокоточное ядерное оружие.

В состав СС входят стратегические и дальние бомбардировщики, подводные лодки, надводный флот, ВКС.

По словам Путина, отданный приказ — ответ на агрессивные высказывания Запада. В частности, «высшие должностные лица, ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

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